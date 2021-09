Celso Portiolli - Reprodução

Rio - Celso Portiolli tem algo a ver com o 11 de setembro? Essa pergunta geralmente pode ser encontrada nas redes sociais, principalmente no Twitter. Diante da “possibilidade”, o nome do apresentador foi parar nos assuntos mais comentados da rede social.

Não, o apresentador não teve qualquer envolvimento com o atentado às Torres Gêmeas, mas a suposição para isso se tornou um meme para os brasileiros. O motivo nada mais é do que negar algo que todos sabem que não tem qualquer chance de ter ocorrido na vida real.

No entanto, há um lado da internet que insiste em afirmar que, sim, Celso Portiolli teve algum envolvimento com o 11 de setembro, apenas para esquentar a discussão.

A discussão entre os brasileiros ficou tão séria que existe até mesmo uma página no Facebook e um perfil no Twitter chamado “Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de Setembro”, que publica uma série de memes que busca “inocentar” Celso Portiolli.

O que o apresentador pensa disso? Celso raramente se manifesta sobre a brincadeira que liga seu nome ao 11 de setembro. No entanto, já demonstrou muita confusão em relação ao assunto.

Exemplo disso é um vídeo em que, em uma gincana de montar torres de cubos mágicos do Domingo Legal, citou o atentado. “Falando em torre lembrei de 11 de setembro, que tanto falam meu nome e eu não tenho nada a ver”, diz Celso aos risos.

