Chay Suede - Reprodução

Chay SuedeReprodução

Publicado 11/09/2021 13:37

Rio - Chay Suede é um dos atores mais desejados da nova geração. E põe desejo nisso! Para aumentar ainda mais a empolgação dos fãs, o ator compartilhou, nas redes sociais, algumas fotos que mostram os bastidores de um treino na academia.

fotogaleria

A boa forma do ator de 29 anos, é claro, não passou batida. Nas redes sociais, as imagens viralizaram e não faltaram elogios e comentários curiosos a respeito do físico do rapaz. "Eita homi bonito. Parece até um boleto pago, de tão lindo que é", elogiou um fã. "Um grande gostoso com todo respeito", disse outro seguidor.