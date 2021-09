Arcrebiano participou do BBB 21, No Limite e agora encara o reality rural - Reprodução

Publicado 11/09/2021 11:19 | Atualizado 11/09/2021 12:28

fotogaleria Rio - O ex-BBB e ex-No Limite Arcrebiano causou uma certa revolta nos fãs quando foi anunciado como participante de "A Fazenda 13". O motivo: este é o terceiro reality show neste ano com Bil no elenco. Sua entrada no reality chocou até mesmo seus colegas do BBB 21.

No entanto, as críticas e a revolta da internet não parecem incomodar Arcrebiano. Na noite da última sexta-feira (10), ele usou o Instagram para mandar um recado descontraído aos haters.

No vídeo, postado no Reels do Instagram, ele se direciona aos “fiscais de reality” e cita as vantagens de se confinar pela terceira vez este ano. “Não vou pagar aluguel. Comida e bebida grátis. Conta de energia nunca vi. Ficar sem ver as notícias ruins do Brasil”. “E se reclamar, vai para mais sim”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores de Arcrebiano o apoiaram. “E pode fazer casal, ir pro Power Couple, separar e ir depois para o De Férias com o Ex. E se mostrar que tem talento na cozinha, Masterchef tá garantido”, brincou uma internauta. “Só fale mais de crossfit. Obrigada, de nada”, pediu outra. “Errado não tá”, assumiu um terceiro perfil.