Juju Salimeni - Reprodução

Juju Salimeni Reprodução

Publicado 10/09/2021 20:26

Rio - Chocada! Nesta sexta-feira (10) a modelo Juju Salimeni surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um novo visual. A modelo, que estava com o cabelo castanho e de franja, simplesmente apareceu mais loira, com uma coloração que está na moda pelo mundo todo chamado de “morena iluminada”, que nada mais é que luzes loiras no comprimento dos fios.



Em seu post no Instagram, a modelo escreveu: “Uma mulher com cabelos renovados não quer guerra com ninguém morena iluminada”. Nos comentários Juju recebeu diversos elogios como: "Jesus ninguém aqui estava preparado para essa morena iluminada", "Vc está “Divina” de morena iluminada" e o comentário de um seguidor que não a reconheceu “Só não é mais a Juju...diferente para ca***”