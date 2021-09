Bruno de Luca - Reprodução/Instagram

Bruno de LucaReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2021 18:50 | Atualizado 10/09/2021 18:52

Rio - Conhecido por ser amigo de diversas celebridades, Bruno De Luca abriu o jogo sobre sua relação com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno em entrevista ao podcast "Só 1 Minutinho", de Estevam Nabote e Ed Gama. O apresentador falava sobre o início do programa "Vai Pra Onde?", que comanda desde 2007 no Multishow, quando lembrou das aventuras que viveu com o agora empresário.

fotogaleria

"Eu viajei com alguns amigos, entre eles alguns famosos, e levei o vídeo como estava. Já tinha essa piada de que eu era amigo de famoso, porque eu era amigo do Ronaldo Fenômeno e, na época, ele era tipo o Neymar. Então eu era o primeiro parça na história dos parças. Eu já fiz altas viagens muito maneiras e ele me levou para umas paradas incríveis mesmo", contou o jornalista. "As pessoas tinham uma certa implicância porque eu andava muito com ele", acrescentou Bruno.

O apresentador ainda entrou em detalhes sobre sua relação com o atacante: "A gente se sacaneia o dia inteiro, ele não tem pena de me sacanear, eu não tenho pena de sacanear ele, então é só risada. De vez em quando dá briga, porque alguém pega muito pesado na zoeira, mas a gente se zoa muito. É o maior barato. Ele é muito engraçado. É porque o Ronaldo fica tímido na frente das câmeras, mas ele é engraçado para caramba", afirmou.

Durante a entrevista, Bruno De Luca também falou sobre sua dedicação ao "Vai Pra Onde?", que apresenta há mais de dez anos. "Todo ano o Christian [Machado] fala que vai acabar, que é a última temporada. Eu fico suando para ter o meu projeto, para renovar, não é assim não. Todo ano eu gravo como se fosse o último, me divirto, enfio o pé na jaca, vou até o fim. Eu dou a vida", declarou o jornalista.