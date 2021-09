Elaine Soares e Paulinho, do Roupa Nova, que faleceu em decorrência da covid-19 - Reprodução

Publicado 10/09/2021 18:05 | Atualizado 10/09/2021 18:06

Rio - Elaine Soares, viúva de Paulinho, ex-integrante do Roupa Nova, explicou que não está grávida do músico, que faleceu após complicações causadas pela Covid-19 em dezembro de 2020. A informação é da revista Quem.

Segundo Elaine, que tem 54 anos, ele congelou gametas em 2009, mas ela não conseguiu iniciar o procedimento para se tornar mãe, pois não superou o luto. "Em momento algum falei que estou grávida. Fui procurar um médico onde os espermatozoides estão congelados e ele me disse que eu poderia começar os exames na hora que eu quisesse. Mas eu não estou em estado emocional para começar a fazer exame. Esse é um sonho que eu tinha, dar continuidade à vida dele, a vida do único homem que amei na minha vida”, disse em conversa com a Quem.

A viúva explicou que a postagem foi uma homenagem para Paulinho, que completaria 69 anos no dia 6 de setembro. "Não iniciei tratamento algum. Eu tenho os espermatozoides congelados porque em 2009 pensamos em ter um filho. Eles estão guardados e congelados e só eu tenho autorização de usá-los na hora em que eu quiser, mas como estou sofrendo um luto muito grande e seis de setembro foi o aniversário dele, eu postei uma barriga, que não era a minha, e disse que o meu sonho era dar continuidade porque eu ia ter um pedacinho dele em mim", completou.