Erasmo Viana e Gabriela PugliesiReprodução Internet

Publicado 10/09/2021 16:14

Rio - Ex-marido de Gabriela Pugliesi, o influenciador digital Erasmo Viana cobriu a tatuagem que tinha feito em homenagem à amada. No dedo anelar, onde os casais costumam usar alianças, Erasmo havia tatuado um 'G', em homenagem à Gabriela.

Agora, com o fim do casamento, o influenciador digital resolveu transformar o desenho em uma onda do mar. Nas redes sociais, a mudança foi aprovado pelos seguidores. "Ficou tão bom que eu não estou enxergando nem o G", escreveu uma fã. "Bom tatuador né gente", elogiou outra seguidora.

Confira a mudança: