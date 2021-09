Kerline - Reprodução

Publicado 10/09/2021 14:52

Rio - A saída de Tiago Leifert da Globo gerou comoção nas redes sociais na noite desta quinta-feira. Mas houve também quem aproveitou para fazer graça da situação. Primeira eliminada do 'BBB 21' e com trajetória relâmpago no reality, Kerline brincou sobre a saída do apresentador da emissora.

"Chocada que o Tiago Leifert saiu do BBB? Amei assistir ele aqui de casa esse ano", brincou a modelo no Twitter. Confira a publicação: