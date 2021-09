Gil do Vigor sofre acidente de bicicleta nos EUA: 'Quase desmaiei' - Reprodução

Publicado 10/09/2021 10:23 | Atualizado 10/09/2021 10:25

São Paulo - Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sofreu um acidente de bicicleta nesta quinta-feira e compartilhou acontecimento com os fãs em suas redes sociais. Nos stories do Instagram, o doutorando em economia contou o que rolou.

"Meus virogorosos e vigorentos, estão vendo aqui meu dedinho? Está roxo porque hoje eu caí de bicicleta, acidente horrível. Fiquei tonto, quase desmaiei, fiquei vendo tudo escuro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, sentei, respirei, foi passando, mas o joelho doía muito. Fui ficando calmo para não desmaiar. É, gente, não é fácil, não", explicou.

Gil também contou que está se adaptando na casa nova com a ajuda de amigos. "É difícil, gente, ainda estou dormindo em um colchão. Eu quero comprar logo minha cama, eu quero um carro, eu quero alguém para dirigir enquanto eu não tiro a habilitação. Mas vai dar certo, gente, eu vou encontrar o ponto. Dizem que a gente tem que cair para encontrar o ponto às vezes", disse.