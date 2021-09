Reynaldo Gianecchini fala sobre casamento com Marília Gabriela - Reprodução

Reynaldo Gianecchini fala sobre casamento com Marília GabrielaReprodução

Publicado 10/09/2021 18:49

Rio - O ator Reynaldo Gianecchini relembrou o casamento com a jornalista Marília Gabriela e revelou que não tem mais vontade de casar novamente. Em uma conversa com Naná Karabachian no canal "Hora da Naná", Gianecchini elogiou a relação de quase nove anos com a jornalista, que chegou ao fim em 2006.



"Eu fui super casado, adorei estar casado, casei por quase nove anos e era um casamentão, tudo pensando a dois, dividido, muito bem falado, muito amado. Eu considero uma relação linda que eu tive, mas depois disso, algo em mim nunca mais conseguiu voltar para esse lugar", explicou o ator de 48 anos.

O galã comentou que tem dificuldade para abrir mão do controle. "Eu sou um turbilhão e estou há muito tempo sem me relacionar. Está difícil abrir mão do controle, ficar vulnerável, ficar ferrado na mão de alguém", confessou Reynaldo.

Gianecchini ainda relembrou um momento inusitado do início do relacionamento com Marília, que encarou como declaração de amor. "Quando eu comecei a namorar a Marília, eu morava fora do país, eu era modelo e viajava muito. Quando a gente começou a se encontrar, e nem era namoro ainda, a gente estava se encantando, a Marília pegava sempre um voo e ia me encontrar nas luas cheias, porque a gente se conheceu na lua cheia. Então, a gente inventou isso, que é um romantismo, né? Todas as luas cheias a gente estava junto. Ela que tomava a iniciativa, pegava o avião e ia me ver", finalizou.