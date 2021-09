Ex-BBB Hadson zomba da escalação de Arcrebiano - Reprodução

Ex-BBB Hadson zomba da escalação de Arcrebiano Reprodução

Publicado 10/09/2021 17:21

Rio - Os internautas não receberam com animação o anúncio de Arcrebiano Araújo no elenco de A Fazenda 13. O participante que integrou o cast do BBB 21 e de No Limite foi alvo de piadas na web, e quem aproveitou para zombar do novo peão foi o ex-BBB 20, Hadson Nery.

fotogaleria

Em publicação nos stories do Instagram, Hadson ironizou a terceira participação de Arcrebiano em realitys em 2021. “Estou usando minhas redes sociais para fazer um pedido: me apresentem o empresário desse tal de Bill, porque o cara é bom. O cara faz milagre irmão. Porque para conseguir empregar esse cidadão depois do Big Brother, em dois realitys, esse cara é um fenômeno. Esse cara vai me colocar no PSG. Eu, hein. Por favor, me ajudem. Peço a vocês, meus seguidores aí, que me façam esse gentileza de me apresentar esse grande empresário”, zombou.



A decepção do público com o anúncio de Arcrebiano é pelo fato do participante ter pedido para ser eliminado, tanto do BBB quanto de No Limite.