Felipe Neto e Whindersson NunesReprodução/Montagem

Publicado 10/09/2021 15:42

Rio - Whindersson Nunes e Felipe Neto trocaram farpas no Twitter após o questionamento de um fã sobre investimento no futebol. Felipe investiu no Botafogo e trouxe junto de Marcelo Adnet o lateral-direito Rafael, para o clube. Fãs questionaram se Whindersson poderia investir no Vasco da Gama, time do humorista.

"No Botafogo, Felipe Neto e Marcelo Adnet ajudaram financeiramente a contratar o lateral Rafael, um bom reforço para a sequência do campeonato. Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco, juntar com outro vascaíno famoso e trazer o Coutinho de volta", sugeriu um perfil no Twitter.

Whindersson é contra a ideia e mostrou os projetos que têm. "Estou financiando uma pesquisa de um motor adaptado para qualquer tipo de cadeira de rodas e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas para ninguém se acidentar à noite, já que não tapam os buracos", disse e completou: "Não vou gastar nada com time, só torcer".

Os fãs de Felipe Neto não entenderam o comentário e defenderam o youtuber. Mais tarde, Felipe rebateu a fala de Whindersson de maneira indireta. "Faço doações a todo tipo de instituto, ONG e movimento. Investi quase R$ 1 milhão na criação do Instituto Vero de educação digital. Criei o movimento Cala Boca Já Morreu, em apoio à pessoas perseguidas por opinião", disse.

Após a resposta de Felipe, Whindersson comentou: "Parabéns, é o próprio Jesus". Veja as trocas de farpas:

Parabéns é o próprio Jesus https://t.co/vD8ZkDNrQU — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021

O cara da um jeito de entrar em tudo — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021

Q isso cara ninguém vai ser preso, só pagar algumas fraudas ou algum serviço comunitário, caso ele não possa pagar, o @felipeneto paga pelo q eu vi, tá tudo certo https://t.co/MXHhl30AiL — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021