Celebridades

Mariana Goldfarb desabafa nas redes sociais: 'Cansada de ser taxada como 'mulher de''

Casada com Cauã Reymond, a modelo se incomodou com o fato de estar sempre associada à imagem do marido: 'Como se eu não tivesse um papel no mundo'

Publicado 10/09/2021 14:33 | Atualizado há 52 minutos