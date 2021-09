Mariana Goldfarb e Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Publicado 10/09/2021 14:33 | Atualizado 10/09/2021 14:35

Rio - Mariana Goldfarb usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (10), para compartilhar um desabafo sobre seu casamento com Cauã Reymond. Em vídeo publicado no Instagram, a modelo reclamou do fato de ser constantemente associada à imagem do esposo, como acontece nos momentos em que é identificada apenas como a companheira do ator.

"Estou cansada de entrar no meu Instagram e me chamarem de 'mulher de...'. Ou, então, nas notícias que saem, que não é nem 'Mariana', é só 'mulher de...', 'esposa de...'", relatou a apresentadora. "E, assim, não tem problema nenhum em ser casada, amo, tenho o maior prazer, amor em dividir minha vida com meu marido, com o Cauã”, garantiu.

Mariana ainda acrescentou: "Mas estou cansada, de saco cheio de ser chamada e taxada como 'mulher de...'. Como se eu não tivesse uma história, como se eu não tivesse uma profissão, como se eu não tivesse um papel no mundo, como se tudo se resumisse à ‘mulher de...’”, disse.

Nos comentários, internautas aprovaram o posicionamento e enviaram mensagens de apoio para a influenciadora. "Mariana você está certíssima! A sociedade faz isso com as mulheres e não é justo. Temos que cobrar nossa posição", escreveu uma seguidora. "Não entendo essa obsessão em querer falar que você é só mulher de fulano", complementou outra.

Confira a publicação: