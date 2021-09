Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 10/09/2021 07:45 | Atualizado 10/09/2021 07:49

"Obrigado pelo carinho e pelas mensagens, principalmente as mensagens dos meus colegas que trabalham comigo. Foram as que mais me derrubaram, eu não estava mesmo esperando e fiquei bastante tocado e emocionado", disse o apresentador,

Bem-humorado, ele ainda brincou com um meme que circula nas redes sobre a semelhança física com outros dois contratados da Globo. "Meus outros dois personagens, Mariana Ximenes e Doutor Pet, continuam normalmente, só estou parando como apresentador", continuou Leifert, em tom de brincadeira.

Leifert permanecerá na emissora até o final de seu contrato, em dezembro, e apresentará a próxima temporada do "The Voice Brasil" que começa neste mês. Nesta sexta, ele participará do programa "Mais Você", com Ana Maria Braga, para comentar a decisão de sair da emissora após 15 anos.