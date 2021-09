Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV Globo - Globo/Paulo Belote

Publicado 09/09/2021 19:00

Rio - A notícia da saída de Tiago Leifert da Globo pegou os famosos de surpresa nesta quinta-feira (9).

O apresentador anunciou que fica na emissora carioca até o fim do "The Voice Brasil", em dezembro de 2021, e não apresentará o "BBB 22". Com isso, alguns ex-participantes do "BBB" comentaram a decisão de Tiago, que apresentava o reality show mais famoso do Brasil desde 2017.

Arthur Picoli, do "BBB 21", agradeceu a experiência ao lado do apresentador. "Feliz em ter tido a oportunidade de te ver naquele telão, e principalmente a honra de trocar ideia com você aqui fora. Voa", escreveu. Pyong Lee, do "BBB 20", desejou sucesso.

Já Camilla de Lucas, do "BBB 21", rasgou elogios para o amigo. "Titi nós te amamos!!! Boa sorte em tudo que se propor a fazer e decidir! VOCÊ É FODA!!!!", se declarou.

A apresentadora Ana Clara, que participou do "BBB 18" e apresenta o "BBB: a eliminação", também elogiou o colega de profissão. "Feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar no mesmo produto que você e ver de perto o profissional (e pessoa) incrível que você é! Te adoro e você sabe! Desejando que seja um tempo novo mais que feliz na sua vida. O sucesso e talento já são garantidos", comentou.

O apresentador também comentou a despedida do comando do BBB. "Deixo o BBB com o privilégio de ter comandado temporadas históricas, com recorde mundial de votação e um enorme carinho dos fãs do programa, a quem sou grato pela parceria.", escreveu Leifert.