Thaila Aayala mostra barrigão de cinco meses de gravidezReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 21:15

Rio - A atriz Thaila Ayala, que está grávida, desabafou em suas redes sociais sobre as críticas que recebeu por estar viajando sem o marido, Renato Góes. Ela publicou um vídeo em seu Instagram falando sobre como estava sendo questionada.

“Acabei de abrir a caixinha [de perguntas], tem algumas horas. Abri para ver se já tinham mandado as perguntas e estou passada. Tentando pensar em como abordar o assunto. 40% do que está lá é: 'Cadê seu marido?', 'Cadê o Renato?', 'Por que o Renato não está viajando com você?' etc. Tudo mulheres, tá? 100%”, disse.

A atriz disse que ficou chocada com as perguntas e pediu que seus seguidores explicassem o motivo pelo qual pensam que ela precisa estar sempre acompanhada do marido.

“Eu me pergunto, que dependência é essa dessa mulherada de ter um homem do lado? Fiquei me perguntando: 'Mas o marido tem que ir aonde a mulher vai? A mulher tem que ir aonde o marido vai?'. Eu juro que eu não consigo entender”, começou.

“O que se passa na cabeça das pessoas? Será que eu sou um alien mesmo? Se por acaso, casamento fosse isso, um ter que ir aonde o outro vai, eu não seria casada. Com certeza absoluta. Inclusive, ouvi isso de uma amiga minha: 'Não tem marido, não?'. E o marido precisa estar no meu bolso? Para estar onde eu estiver? Comentem, por favor, porque estou de coração aberto tentando entender”, concluiu a atriz.

Thaila acabou esclarecendo o motivo do marido não estar com ela. “Eu escolho estar com ele num casamento todos os dias, e ele escolhe estar comigo também. Eu na China, ele no Paraguai, e aonde quer que for. Essa escolha é feita. E graças ao bom Deus eu tenho essa liberdade”, explicou.

Famosos comentaram na publicação da atriz, como Rafa Brites, grávida do segundo filho, e a modelo Caroline Trentini, que escreveu: “essa pergunta também vem para mães que viajam sem seus filhos 'Mas e as crianças? Estão com quem?'”. Além disso, alguns seguidores também se manifestaram concordando com Thaila, dizendo “que sensatez. Parabéns pelo posicionamento”. Outra comentou também: “Arrasou! Normalizem as individualidades! E é sobre isso e tá tudo bem”.