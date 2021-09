Yudi Tamashiro - Reprodução/Instagram

Rio - O cantor Yudi Tamashiro homenageou seu pai, Nelson, que faleceu devido à complicações a Covid-19, nesta quinta-feira (9) com uma tatuagem.

Em seu perfil do Instagram, o artista mostrou a tatuagem com o nome de seu pai em uma adaga. "Há 2 dias eu fui dormir chorando e acordei chorando de saudade do meu PAI, lembrando de como ele era incrível e me dava forças na sua calma e humildade", iniciou.

"É uma saudade que não consigo matar e simplesmente tento usar disso para continuar lutando e me fortalecendo. Obrigado, pai, por me ensinar a ser um guerreiro samurai e agora o senhor está para sempre no meu coração e na minha pele. Nelson, te amo", finalizou.