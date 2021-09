Sandy - Reprodução

SandyReprodução

Publicado 09/09/2021 17:38 | Atualizado 09/09/2021 17:39

io - A cantora Sandy aproveitou a quinta-feira (9) para renovar seu visual e compartilhou com os fãs. Em seu perfil do Instagram, a artista mostrou o processo para chegar no loiro perfeito.

fotogaleria

"Apenas para registro: nos stories / fora dos stories", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, o marido Lucas Lima elogiou. "A guria consegue ser ainda mais tri fora do stories!", escreveu o músico. Tatá Werneck também se declarou para a cantora. "Mais linda do mundo", disse a humorista.

Confira: