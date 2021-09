Thaís Fersoza - reprodução do instagram

Thaís Fersozareprodução do instagram

Publicado 09/09/2021 16:19

Rio - A atriz Thais Fersoza abriu a tradicional caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (9), e tranquilizou os fãs sobre o boato do fim do casamento com o cantor Michel Teló.

fotogaleria

Segundo Fersoza, em resposta a um seguidor, os dois seguem juntos. "Mentira! Não acredite em tudo que você lê, tem muita maldade nesse mundão", alertou a atriz.

Michel Teló e Thais Fersoza estão juntos desde 2012 e são pais de Melinda e Teodoro. A atriz aproveitou para responder aos fãs sobre procedimentos estéticos após a gravidez e se mostrou satisfeita com seu corpo. "Está do jeito que é possível. Me dedico para melhorar a flacidez e ficar mais do jeitinho que eu gosto. Sem loucuras! Está infinitamente melhor do que eu imaginava quando estava grávida", completou.