Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Thiago GagliassoReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 15:48

São Paulo - Thiago Gagliasso contou detalhes da relação conturbada com o irmão, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. "Ele deve estar decepcionado comigo. Deve me achar uma pessoa nojenta", contou o ator em um trecho do podcast "4 Talk Cast".

Recentemente, ele chegou a dizer que é "ex-irmão" de Bruno. A desavença entre os dois se estende pela divergência política. Thiago é apoiador de Jair Bolsonaro (sem partido) e Bruno é contra o presidente.

"Ele não respeita minha opinião, a gente nunca brigou", disse o ator. Ele disse também que não tem um bom relacionamento com a cunhada, Giovanna Ewbank. "Não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil", disse.

"Ela é mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais a mulher dele, pode ser só a mãe do filho dele e eu respeito, mas eu sempre vou ser irmão de sangue", disse ele, que contou ter mandado uma mensagem para o irmão quando Zyan, filho caçula de Bruno e Giovanna, nasceu.



"Nunca proibi meu filho de ter contato com Bruno, para conviver com os irmãos. Mas eu não acredito que ao contrário ele faria", afirmou o ator, dizendo que vai se candidatar a deputado nas eleições de 2022, sem declarar se a candidatura será estadual ou federal.