Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel DavidReprodução/Instagram

Publicado 09/09/2021 14:58 | Atualizado 09/09/2021 15:12

Rio - Giovanna Lancellotti curte viagem especial com o novo namorado, Gabriel David, ex da cantora Anitta. Nesta quinta-feira, a atriz compartilhou fotos ao lado do amado em Sharm El Sheikh, no litoral do Egito.

fotogaleria

"E no meio do deserto tinha 'issaí'. Da pra acreditar? Sharm El Sheikh é pra fechar com chave de ouro essa viagem mais que especial", escreveu a atriz na legenda da publicação, que exibe o corpão do casal.

Nos comentários, claro, os fãs deixaram elogios. “Que lugar lindo! Casal também lindo”, escreveu um seguidor. “Linda”, elogiou outro. "Eh tão bom ver assim famosos postando sem make sem filtro, beleza natural", ponderou mais uma.