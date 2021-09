Sepultamento de Dudu Braga aconteceu no Cemitério do Araçá, em São Paulo, nesta quinta-feira - Ag. News

Publicado 09/09/2021 12:56 | Atualizado 09/09/2021 13:09

Rio - Amigos e familiares se despediram de Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, em velório realizado no espaço Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. A cerimônia contou com uma missa realizada pelo padre Antonio Maria. O sepultamento do produtor musical aconteceu em seguida, no Cemitério do Araçá, também em São Paulo.

De acordo com a assessoria de Roberto Carlos, o cantor esteve no velório de Dudu, mas não compareceu ao sepultamento. "Roberto esteve no velório. Como nos últimos dias ele esteve direto com o Dudu no hospital, ele preferiu se poupar, até por conta da pandemia, de ir ao cemitério. Ele ficou no velório do filho e quando a urna saiu para o cemitério, ele optou por ir para casa, até porque ele estava muito abalado", disse a assessoria do cantor à revista "Quem".

Amigo da família, o padre Antonio Maria foi responsável por celebrar, em agosto deste ano, o casamento de Dudu com Valeska Braga após 18 anos de união. Dudu e Valeska têm uma filha, Laura, de 5 anos. O produtor musical deixa mais dois filhos, Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17, de um relacionamento anterior.

Dudu Braga morreu aos 52 anos, nesta quarta-feira, vítima de um câncer no peritôneo. Ele anunciou o diagnóstico de câncer em setembro do ano passado em uma publicação no Instagram. Antes disso, Dudu já havia passado por dois tratamentos para cuidar de um câncer no pâncreas, em 2019. Em julho deste ano, ele contou nas redes sociais que os médicos chegaram a trocar os quimioterápicos após a constatação de que não havia nem regressão nem progressão do tumor.