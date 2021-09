Maisa Silva em Paris - Reprodução

Publicado 09/09/2021 20:52

Rio - Em Paris, Maísa está esbanjando looks nas ruas parisienses! A atriz, que estava na cidade gravando uma série da Netflix, compartilhou registros das roupas que está usando e os perrengues chique que passa na França. Além de mostrar a rotina e cliques em pontos turísticos.

Maísa chamou a atenção dos seguidores com peças da Prada, Louis Vitton e Burberry. Em uma foto, ela mostrou peças avaliadas em R$ 16 mil. Em outra foto, ela estava com um suéter de gola alta de 100% cashmere, custando R$ 10 mil e uma saia evasê de R$ 6 mil.

Em agosto, ela publicou fotos com looks de R$ 27 mil, com uma bota de R$ 6.400, uma bolsa da Louis Vitton de R$ 16.700 e uma calça da Burberry de R$ 3.900.

Perrengue chique

Apresentadora mostrou que quase perdeu um chapéu que o namorado a presenteou. "Primeiro ele caiu na rua e depois caiu nessas folhas embaixo do braço dessa escultura (risos) Fui pegar, mas o Gui ficou com medo de eu me atrapalhar (mais ainda) e pegou pra mim”, disse.