André Rizek se emocionou Reprodução Internet

Publicado 09/09/2021 20:00

Rio - André Rizek se pronunciou sobre uma foto que viralizou nas redes sociais nesta semana. O apresentador do SporTV compartilhou uma foto ao lado de sua esposa, a jornalista Andreia Sadi, e internautas não deixaram de reparar no 'curioso' pé do jornalista.



Em live na quarta-feira (8), Rizek admitiu que tem o pé um tanto quanto feio. Ele afirmou que tem pé chato, joanete e calça 46.

"Meu pé é feio mesmo. É uma atração à parte, mas eu gosto dele, me leva para tudo quanto é lugar. É o único que eu tenho", brincou o jornalista. Durante a transmissão, internautas cogitaram uma possibilidade de cirurgia para tratar do problema, mas ele rejeitou. "Não trabalhamos com cirurgia no momento. Vai ficar feio mesmo".

