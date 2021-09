Ludmilla - Reprodução

Rio - Ludmilla usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (9), para esclarecer os rumores de que seria apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A cantora publicou uma sequência de Stories em que afirma não ter votado no político e pede o fim do que chama de "fake news medonha".

“Eu espero que essa seja a última vez que eu tenha que tocar nesse assunto, de uma vez por todas, porque eu não aguento mais falar sobre isso e nem repetir a mesma coisa”, iniciou a artista. “[Essa] fake news é tão maldosa e desnecessária, porque as pessoas acabam acreditando. E não dá nem para culpar as pessoas, porque sai em vários sites. A galera que consome acaba acreditando”, desabafou Ludmilla.

Em seguida, a cantora foi direta ao se posicionar contra o governo atual: “Eu não sou bolsominion, não votei no Bolsonaro, odeio o governo dele. Parem com essa fake news ridícula, medonha”, pediu. Ludmilla ainda explicou o motivo de estar se manifestando sobre o assunto. "Eu já falei disso diversas vezes, em diversas entrevistas minhas, só que isso não é replicado. E também achei que as pessoas não fossem acreditar nessa mentira", contou a artista, que é casada com Brunna Gonçalves.