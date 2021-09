Logan Williams e Grant Gustin nos bastidores de 'Flash' - Reprodução

Logan Williams e Grant Gustin nos bastidores de 'Flash'Reprodução

Publicado 09/09/2021 20:21

Rio - O ator Logan Williams, de 16 anos, ficou famoso por atuar na série The Flash como Barry Allen. O ator interpretou o protagonista em sua fase infantil, durante as duas primeiras temporadas. Em abril de 2020, o jovem ator veio a falecer repentinamente e, apesar de seu histórico com drogas, somente agora a causa da morte foi oficialmente confirmada.

No relatório do médico legista consta que Logan Williams sofreu uma overdose de fentanil, segundo o documento, a morte ocorreu devido a "toxicidade não intencional de drogas ilicitas”. Sendo assim, a morte foi classificada como "acidental".

"A análise toxicológica detectou fentanil em uma faixa onde foram relatados resultados letais. Mesmo pequenas quantidades de fentanil demonstraram ser potencialmente tóxicas” disse o legista.

No momento de sua morte, a mãe de Logan havia declarado que laudos toxicológicos preliminares já indicavam que seu filho havia morrido de overdose. O jovem estava há três anos lutando contra o vício em opióides.

Ainda, segundo Marlyse Williams, seu filho teria começado a usar drogas com 13 anos quando começou a fumar maconha, Marlyse não sabe em que momento o filho começou a usar fentanil.

Meses antes de sua morte, Logan estava morando em um lar para dependentes químicos, após sua mãe o mandar para lá. Marlyse também revelou que seu filho estava em negação e se sentia envergonhado do vício, e que ela manteve a situação escondida das pessoas da indústria do entretenimento.

Logo após o anúncio da morte do jovem, colegas de elenco prestaram homenagens para Logan, como é o caso de Grant Gustin, ator que interpreta o Barry Allen adulto.

“Acabei de ouvir as notícias devastadoras de que Logan Williams faleceu repentinamente. Essa foto foi no começo das filmagens do episódio piloto de The Flash em 2014. Fiquei tão impressionado não apenas com o talento de Logan, mas com seu profissionalismo no set. Minhas orações estarão com ele e sua família durante o que é certamente um momento inimaginavelmente difícil para eles. Por favor, mantenha Logan e sua família em suas orações durante o que foi um tempo estranho e difícil para todos nós. Amor a todos”, escreveu o protagonista.