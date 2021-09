Elaine Soares está grávida de Paulinho, do Roupa Nova, que faleceu em decorrência da covid-19 - Reprodução

Elaine Soares está grávida de Paulinho, do Roupa Nova, que faleceu em decorrência da covid-19Reprodução

Publicado 09/09/2021 15:11

São Paulo - Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, pegou os fãs de surpresa ao anunciar que espera o primeiro filho com o marido. Paulinho morreu em dezembro de 2020 vítima de Covid-19. Elaine Soares anunciou a gravidez na segunda-feira, no dia em que Paulinho faria aniversário.

Nas redes sociais, a viúva disse ter usado gametas congelados do cantor para a fertilização. Ela contou que esse é o maior presente para o cantor e para ela. Elaine questiona se o marido lembrava dos gametas que estavam congelados e que só ela teria autorização para usar. "Pois é, em breve nosso baby estará aqui", disse.

Elaine engravidou em meio a uma disputa judicial pela herança do cantor. Segundo informações, os filhos mais velhos do cantor estão chocados com a novidade. Lisa, já mudou a bio do Instagram. “Deus é bom o tempo todo”, atualizou ela.

Segundo informações da empresária de Twigg e Pedro Paulo para a revista QUEM, ela luta na justiça porque não foi incluída no inventário do cantor, isso destacando ter ficado 16 anos em uma união estável com Paulinho.

Segundo a empresária, ela é dependente de Paulinho no Imposto de Renda Pessoa Física e, inclusive, já deu entrada no INSS para ter direito a uma pensão.