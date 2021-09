Duda Reis está curtindo férias em Caraíva, na Bahia - Reprodução Internet

Duda Reis está curtindo férias em Caraíva, na BahiaReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 14:16 | Atualizado 09/09/2021 14:20

Rio - Duda Reis, ex-namorada de Nego do Borel, falou sobre o conturbado relacionamento em entrevista ao "Venus Podcast". A influenciadora, que na época do término chegou a acusar o funkeiro de relacionamento abusivo, disse que demorou para entender que precisava pedir ajuda.

fotogaleria

"Demorou para eu me dar conta de que eu precisava de ajuda. É difícil pedir ajuda em algumas situações, dá medo pedir ajuda, dá vergonha... Foi muito dolorido. Às vezes a gente acha que é a Mulher-Maravilha e que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Reconhecer é muito difícil", afirmou Duda, que está solteira novamente após o fim de seu namoro com Bruno Rudge. Este foi seu primeiro namorado assumido publicamente após o fim do relacionamento com Nego do Borel.

Duda também assumiu que errou ao se afastar da família, quando ainda namorava o cantor. "Me impulsionou a querer mudar de vida. Preciso mudar, eu posso viver o novo, tenho o direito e mereço. Vou recomeçar, levantar a bandeira que eu quiser e vou me aproximar da minha família de novo. Foi o meu maior erro do mundo (se afastar da família), por imaturidade, cegueira... Eu falei para eles: 'Se vocês não tivessem me ensinado o valor da família quando eu era criança, não teria voltado para casa'. Lamento a imaturidade, mas faz parte do ser humano. Meus pais olharam para mim e disseram: 'Filha, sempre acreditei em você'. Eu não tive um 'eu avisei'. Eu tenho muito orgulho dos meus pais. Fico emocionada quando eu falo da minha família".

Duda também contou que tem traumas e que se sente perseguida nas ruas. "A Duda de hoje é ansiosa e as vezes apavorada de sair nas ruas. As vezes tenho a sensação de que estou sendo perseguida, tenho muito trauma ainda. É muito difícil também lidar com hater na internet. Mandam mensagens como 'put*, vagabunda, você deveria ser violada'. Ou então, 'por que você não se mata?'. Parei de ler", afirmou.