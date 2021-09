Grazi Massafera e amiga viajam para Portugal - Reprodução Internet

Grazi Massafera e amiga viajam para PortugalReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 12:39 | Atualizado 09/09/2021 12:44

Rio - Grazi Massafera está em Portugal. A atriz, que terminou recentemente seu namoro com Caio Castro, postou no Instagram, nesta quinta-feira uma foto de sua viagem. Na imagem, Grazi aparece ao lado da amiga Marcella Klimovicz.

A viagem de Grazi para Portugal acontece após o fim de seu namoro com o ator Caio Castro. O término foi confirmado pelos dois no final de agosto. A atriz, inclusive, já apagou algumas fotos com Caio das redes sociais. "Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi", disse Caio Castro na ocasião.

"Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", afirmou a atriz sobre o assunto.