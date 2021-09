Ferrugem e Thaís Vasconcelos - Reprodução de internet

Ferrugem e Thaís VasconcelosReprodução de internet

Publicado 09/09/2021 08:41 | Atualizado 09/09/2021 08:43

Rio - Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para falar que sofre preconceito por ser ‘mulher de pagodeiro’. A influenciadora, de 27 anos, relatou ainda que perde trabalhos de publicidade porque algumas marcas não querem se associar a ela pelo marido cantar o gênero musical.

fotogaleria

"Tem algumas marcas que não é nada disso e que eu não tenho o perfil. Eu me acho completamente o perfil da marca, uso no meu dia a dia, só que não fecham por eu ser mulher de pagodeiro. Isso é nítido. Fala que é mulher de pagodeiro, e quando a pessoa vê seu perfil relacionado a pagode, dá para ver que brocha na hora", contou ela em tom de desabafo.

Durante a conversa com fãs, ela também chegou a falar que não curtia o gênero musical do amado antes de se casar. “Zero. Era meu mundo. Não curtia mesmo. Já tinha me esforçado, mas não conseguia. Mas agora amo, até sofro”, disse com bom humor.