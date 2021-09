Roberto Carlos e o filho, Dudu Braga - Reprodução Internet

Roberto Carlos e o filho, Dudu BragaReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 07:40 | Atualizado 09/09/2021 07:52

Rio - Após a morte de Dudu Braga, o cantor Roberto Carlos, de 80 anos, postou no Instagram na noite desta quarta-feira um vídeo em que fala sobre o filho. Dudu morreu aos 52 anos, vítima de um câncer no peritôneo. Nas imagens, feitas para uma antiga entrevista, a repórter pergunta a Roberto se ele tem algum ídolo.

fotogaleria

"Meu filho é meu grande ídolo. Eu tenho um grande ídolo na minha vida: o meu filho. O Dudu é fantástico. É o máximo", diz o cantor na entrevista de 2001 e recuperada pelo programa "Vídeo Show", da TV Globo. Em outra postagem, o perfil de Roberto postou um vídeo com várias fotos dele com o filho. "Dudu, você é inesquecível e insubstituível para nós. Até breve", dizia a legenda da imagem, postada pela equipe do cantor.

Dudu Braga compartilhou seu diagnóstico de câncer em uma publicação no Instagram, em setembro do ano passado. Em 2019, ele já havia passado por dois outros tratamentos para câncer de pâncreas. Em julho deste ano, o produtor musical contou que os médicos trocaram o quimioterápico após constatarem que não havia nem progressão nem regressão do tumor.

De acordo com a assessoria de imprensa de Roberto Carlos, o velório de Dudu Braga será reservado a família.