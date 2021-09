Mc Loma e as gêmeas Lacração anunciaram novo clipe - Reprodução

Mc Loma e as gêmeas Lacração anunciaram novo clipe Reprodução

Publicado 08/09/2021 20:03

Rio - Tem novidade chegando! Mc Loma e as Gêmeas Lacração anunciaram para esta quarta-feira (8), o lançamento do clipe de 'Sentadinha Leve' marcado para estrear ás 21h. As artistas são conhecidas como as pioneiras do bregafunk no Brasil.

A semana promete mais emoções para as artistas, já que Mirella, uma das gêmeas lacração, concorre ao prêmio de 250 mil reais, na final do reality Ilha Record, na próxima quinta-feira (9). Por votação, o público escolherá qual dos exploradores merece levar o dinheiro para casa.