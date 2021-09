Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 17:43

Rio - Após testar positivo para a covid-19 , Marília Mendonça usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde, nesta quarta-feira (8). A cantora sertaneja confessou que se sentiu mais afetada psicologicamente após realizar o teste três vezes, sendo que os dois primeiros tiveram resultados negativos.

"Estou super bem, não comprometeu respiração, nem pulmão, só estou fazendo isolamento. [...] Partindo desses dois testes, pensei mesmo que fosse sinusite, mas não era, no terceiro deu positivo e eu me isolei imediatamente, mas fiquei com a cabeça bem ruim, fiquei mal mesmo, por isso me afastei daqui", explicou em seus Stories do Instagram.

A Rainha da Sofrência ainda aproveitou o momento e alertou os fãs para a importância da vacinação contra a covid-19. "Já tinha tomado a primeira dose e tenho certeza que isso influenciou muito para que o meu caso passasse praticamente despercebido. Se vacinem, é muito importante. E aos meus fãs, fiquem tranquilos, não há nenhum risco de complicações", afirmou a artista de 26 anos.

Após ser diagnosticada com a doença, Marília Mendonça adiou o show que faria no próximo sábado, dia 11, na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A apresentação foi remarcada para o dia 25 de setembro, para que a cantora se recupere até a data.