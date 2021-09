Kylie Jenner - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 17:07

Rio - Após confirmar sua gravidez, Kylie Jenner se tornou a mulher mais seguida do Instagram, ultrapassando a cantora Ariana Grande. A modelo usou seu perfil na rede social para anunciar, nesta terça-feira (7), que está grávida de seu segundo filho com o rapper Travis Scott.

Até a publicação desta matéria, a diferença entre as americanas é de aproximadamente 600 mil seguidores, com a influenciadora na frente, se aproximando dos 266 milhões de admiradores. Desde a revelação de que está aguardando mais um filho, a irmã mais nova de Kim Kardashian ganhou mais de 1 milhão de novos fãs na plataforma e, atualmente, tem o quarto perfil mais seguido do Instagram, atrás apenas de Dwayne Johnson (o The Rock), Cristiano Ronaldo e a própria rede social.

Mãe da pequena Stormi Webster, de três anos de idade, Kylie Jenner surpreendeu a web ao confirmar sua segunda gravidez com um vídeo compartilhado no Instagram. Nas imagens, a empresária mostra o resultado do teste de gravidez, os primeiros exames de ultrassom e a reação dos familiares com a notícia. Em menos de 24 horas, a postagem alcançou mais de 100 milhões de visualizações.

