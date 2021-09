Brunet corta o cabelo de Medina - Reprodução

Publicado 08/09/2021 20:24 | Atualizado 08/09/2021 20:26

Rio - O surfista Gabriel Medina apareceu de visual novo nas redes sociais, nesta quarta-feira. De tesoura na mão, Yasmin Brunet mostrou sua habilidade de cabeleireira ao cortar no estilo Moicano o cabelo do marido. Ela compartilhou através dos stories do Instagram.

Enquanto se prepara para a decisão da Liga Mundial de Surfe, que a abre a sua janela de disputa nesta quinta-feira, Medina esteve ao lado o amigo e astro da NBA Jimmy Butler. "Muito bom ver o meu amigo", escreveu Medina no Instagram