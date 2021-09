Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos - Reprodução

Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos

Publicado 08/09/2021 17:52

Rio - Os boatos de que Neymar e a influenciadora digital Jade Picon ficaram em uma festa na casa da irmã do jogador no último domingo (5), não abalaram a relação entre Bruna Biancardi e o jogador. O casal apareceu juntos e felizes em diversos registros feitos durante uma reunião com os amigos do jogador, entre eles, o jogador de vôlei Bruninho.