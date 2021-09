Roberto Carlos e Dudu Braga - Reprodução

Roberto Carlos e Dudu BragaReprodução

Publicado 08/09/2021 17:29 | Atualizado 08/09/2021 18:37

Rio - Morreu, nesta quarta-feira, aos 52 anos, o produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos. Dudu lutava, pela terceira vez, contra um câncer e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelas redes sociais, celebridades lamentaram a morte do músico assim que souberam da notícia.



Histórico

Dudu Braga nasceu em 1969, fruto da união entre Roberto Carlos e sua primeira esposa, Cleonice Rossi, que morreu de câncer de mama em 1990. Logo após seu nascimento, Dudu foi diagnosticado com glaucoma, passou por sete cirurgias e perdeu a capacidade visual ainda na infância. Vítima de um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal, Dudu já havia encarado a doença duas vezes e se curado de um câncer de pâncreas em 2019.

Formado em publicidade, Dudu também atuava como radialista além do trabalho como produtor musical. Era o idealizador do programa de rádio "As Canções que você fez pra mim", que era reproduzido em mais de 40 emissoras do Brasil e de Portugal, onde falava das histórias por trás das canções do pai. Além do programa, Dudu também homenageava o pai na banda "RC na Veia', onde tocava bateria.

O produtor era casado com Valeska Braga há 18 anos, mas a cerimônia só foi oficializada há apenas 25 dias. Da relação, Dudu deixa a filha Laura, de 5 anos. O radialista também é pai de Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17 anos, frutos de um relacionamento anterior.

Homenagens

Pelo Instagram, o diretor de TV Boninho se despediu do amigo. "Dudu, você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica em paz. Meus sentimentos a família e meu querido amigo Roberto Carlos", escreveu.

Ana Maria Braga também se despediu de Dudu pelas redes sociais. "Dudu sempre foi muito carinhoso comigo! Estou muito triste com essa partida. Quero deixar um carinho imenso pro @robertocarlosoficial e para toda a família. Sinto muito, que Deus conforte os corações de vocês", escreveu a apresentadora do 'Mais Você'.

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Galvão Bueno também prestou sua homenagem e se solidarizou com a dor de Roberto Carlos. "Roberto, querido amigo! Que Deus lhe dê forças nesse momento tão sofrido!! Dudu foi um guerreiro e terá muita luz nessa nova jornada!! Um beijo carinhoso e solidário!!", escreveu o comentarista.

Roberto, querido amigo!

Que Deus lhe dê forças nesse momento tão sofrido!! Dudu foi um guerreiro e terá muita luz nessa nova jornada!!

@robertocarlos pic.twitter.com/8Cdz625PJQ — Galvão Bueno (@galvaobueno) September 8, 2021

O jornalista Milton Neves também fez sua despedida pública e homenageou o amigo. "Dudu Braga em meu escritório: morre o mais doce príncipe que conheci!", escreveu.



Dudu Braga em meu escritório: morre o mais doce príncipe que conheci! pic.twitter.com/1sB0rrCWcN — Milton Neves (@Miltonneves) September 8, 2021 Também pelas redes sociais, Datena homenageou Dudu. "Descanse em paz, querido amigo Dudu Braga. Sentiremos sua falta", disse.

