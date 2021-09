Adriane Galisteu vai apresentar 'A Fazenda 13' - Record/Fernando Lopes

Adriane Galisteu vai apresentar 'A Fazenda 13'Record/Fernando Lopes

Publicado 08/09/2021 18:29

Rio - Com a estreia de "A Fazenda 13" se aproximando, Adriane Galisteu já avisou que brigas relacionadas a assuntos políticos não serão bem-vindas. Em entrevista ao programa "Morning Show", da Rádio Jovem Pan, a apresentadora deu sua opinião sobre discussões de teor político.

“Se tiver política, a gente corta, porque se tem uma coisa que não combina com reality show é discussão política, a gente quer discussão um com o outro", declarou Galisteu. "A política não é entretenimento, não conta coisas divertidas, a gente não se emociona, só fica com raiva. Eu estou a fim de me divertir em cima do entretenimento”, afirmou ela, que apresentará o reality pela primeira vez.

Durante a entrevista, Adriane ainda revelou que os nomes de dez participantes serão revelados nesta quinta-feira. "Realmente não sei quem vai participar e eu adoro não saber. Vou descobrir com vocês amanhã, porque eles vão dar dez nomes. Não vejo a hora disso acontecer. Já li tantas listas. Quem é que acertou? Estou querendo saber quem vai encarar o 'Fazendão'", contou.