Roberto Carlos e Myrian RiosReprodução Internet

Publicado 08/09/2021 20:46

Rio - A atriz Myrian Rios, ex-mulher do cantor Roberto Carlos, lamentou a morte do filho do artista, Dudu Braga nesta quarta-feira (8). Dudu morreu aos 52 anos, de câncer. Radialista e produtor musical, ele fazia tratamento há um ano contra tumor no peritônio, membrana que envolve parede abdominal. Estava internado no Hospital Albert Einstein (SP).

Em seu perfil do Instagram, a artista fez uma homenagem ao ex-enteado."Dudu querido, quero me lembrar de você assim: sempre sorrindo e feliz! Sua alegria contagiante, será nossa referência de como viver e enfrentar as tribulações do dia a dia. Valeska, Laurinha, seu pai e todos os seus queridos, continuarão sua missão de espalhar o amor pelo mundo inteiro. Recebam minhas orações e meus sinceros sentimentos. Amo te. Descanse em paz", escreveu.