Luísa Períssé e Rafa Kalimann - Reprodução/Montagem

Luísa Períssé e Rafa KalimannReprodução/Montagem

Publicado 08/09/2021 21:31 | Atualizado 08/09/2021 21:31

Rio - Filha de Heloisa Périssé, a atriz Luísa Périssé desabafou, pelas redes sociais, ao se deparar com um anúncio de uma produtora de elenco que pedia atores com "mais de 10 mil seguidores" para realizar um teste. Incomodada com a situação, a jovem atriz reclamou sobre o fato de muitos ex-BBBs estarem "pegando" essas vagas de outros atotes menos famosos.