Rafa Kalimann e mais famosos prestigiam estreia do espetáculo 'Cinderela'

Rio - Rafa Kalimann prestigiou a estreia do espetáculo "Cinderela", no Teatro Liberdade, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A ex-BBB estava acompanhada por sua mãe, Genilda Fernandes. Famosos como Marisa Orth, Thiago Abravanel e o marido, Fernando Poli, Kéfera, Samara Felippo e as filhas, Alícia e Laura, também prestigiaram o evento.

Relatar erro