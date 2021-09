Fred e Bianca Andrade comemoram um ano de namoro - Reprodução Internet

Fred e Bianca Andrade comemoram um ano de namoroReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 09:35 | Atualizado 09/09/2021 09:48

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred comemoraram um ano de namoro em grande estilo. O casal de influenciadores teve um jantar romântico e depois fez um passeio de helicóptero. Bianca compartilhou alguns registros da noite romântica na madrugada desta quinta-feira. Fred e Bianca são pais do pequeno Cris, que está prestes a completar dois meses de vida.

fotogaleria

"Do NADA uma surpresa de um ano de namoro e eu nem sabia que estávamos fazendo um ano hoje! A gente é PÉSSIMO com data comemorativa. Aaaah, meu amor!! Eu já chorei tanto, já te agradeci tanto. É inexplicável a felicidade que você trouxe pra minha vida! Que seja o primeiro de muitos anos felizes juntos! Eu te amo com a toda a minha alma", escreveu a influenciadora digital.

Fred também se declarou para Bianca nas redes sociais. "Somos casados, vivemos juntos, temos um filho que é a coisa mais linda do mundo e vocês acreditam que hoje comemoramos um ano de namoro oficialmente?! Entre tantas idas e vindas que tivemos nesses quatro anos, nunca tivemos uma data específica pra comemorar, mas dessa vez eu decorei e resolvi comemorar de um jeito especial fazendo uma surpresa pra mulher da minha vida. Te amo demais, meu amor! E eu amo muito essa nossa vida intensa em que a maior prioridade é ser feliz o tempo todo! @bianca Obrigado demais pela noite incrível", escreveu.