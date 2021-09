Marina Ruy Barbosa - Reprodução Internet

Publicado 09/09/2021 10:30 | Atualizado 09/09/2021 11:36

Rio - Marina Ruy Barbosa respondeu, na madrugada desta quinta-feira, uma pergunta curiosa sobre pessoas tóxicas no mundo da fama. A atriz, que está no ar na reprise da novela "Império", abriu o jogo sobre o mundo da fama no Instagram.

"Existe muita gente tóxica e abusiva no mundo da fama e estrelato? Como é isso para você?", questionou uma seguidora anônima na caixa de perguntas aberta pela atriz na rede social.

"Muita. Mas acho que toda profissão e lugar tem gente legal e gente não muito legal, ego, vaidade e superficialidade. O importante é a gente dar valor e priorizar o que realmente importa e é de verdade e real. Fama é algo passageiro e não pode acreditar nela”, escreveu ela.