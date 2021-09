Juliana Paes compartilha fotos ao lado do marido e recebe elogios - Reprodução

Publicado 09/09/2021 13:29

Rio - Juliana Paes emocionou a web, nesta quinta-feira (9), ao celebrar o aniversário de casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista. A atriz de 42 anos compartilhou um vídeo em que reuniu diversos momentos românticos que teve com o amado e, na legenda, se declarou para o esposo.

"Faz 18 anos que me apaixonei. 13 anos de casamento, fora os 5 anos de namoro onde as escovas de dente já estavam juntas desde a primeira semana…", começou a artista. "Quanta coisa juntos. Quanta coisa boa. Quanta coisa difícil… Quem olha de fora pensa em contos de fadas, mas casamento é uma dança de deixar ir", continuou ela.

"É uma brincadeira delicada de ceder e querer. É uma ampulheta onde o tempo não é o do relógio. É um jogo onde as expectativas se apresentam ora claras, ora distorcidas. É mar revolto e manso, limpo e turvo, morno e frio, tudo ao mesmo tempo. É remédio sem bula e é casa sem acabar nunca suas obras. É lugar de ser si mesmo, de ser só e de ser dois. É escolha diária", declarou Juliana.

"É a prece silenciosa do amor amigo, do sexo cúmplice, da amizade sem reservas. É espelho do bom e colheita certeira. E que bom tudo isso… que bom semear tanta vida com você! Feliz aniversário de casamento, meu amor! Te amo", finalizou a atriz.

