Bárbara Evans chora ao comentar os resultados do ultrassom - Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2021 15:34

Rio - Depois de anunciar que está grávida de gêmeos, Bárbara Evans surgiu visivelmente abalada nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), após receber o resultado do ultrassom.

Segundo Bárbara, um dos embriões está muito pequeno e pode não evoluir bem durante a gestação. "Oi, gente! Não mostrei o ultrassom para vocês porque vai ser difícil essa gestação. Um saquinho está muito menor que o outro. Corre grandes chances de um não evoluir, mas eles cresceram, o coraçãozinho está batendo mais forte", iniciou a modelo pelos stories do Instagram.A campeã de "A Fazenda" não segurou o choro e pediu orações dos fãs. "Para Deus nada é impossível. É manter a calma, respirar, uma vez na semana a gente vai vir fazer ultra. Peço que vocês rezem, que vocês orem, que vocês peçam muito para Deus. Vou tentar manter a calma, mas a diferença entre eles é muito grande. O saco gestacional de um é muito menor que o do outro", completou sem segurar o choro.Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro e está de oito semanas. Ao revelar a gravidez há uma semana, a modelo emocionou os fãs. "Estamos grávidos, estamos muito felizes. Muito obrigada por terem me acompanhado e torcido sempre por nós. Estamos muito radiantes", disse Bárbara.