Pabllo Vittar - Reprodução

Publicado 09/09/2021 15:13

Rio - E mais uma vez, Pabllo Vittar fez tudo. Pelo Twitter, a cantora enlouqueceu os seus fãs com uma brincadeirinha ousada, mas que, segundo ela, foi bem inocente. Em uma postagem, Pabllo começou: "boys gatos descoladas, tatuados e com piscina em casa daqui de Uberlândia.. diga oi aqui é eu digo se esperava", escreveu a cantora.

Nos comentários, um dos seguidores se ofereceu, mas com ressalvas. "Oh Pabllo e se for um feio com todas esses privilégios???????????", perguntou o jovem, no que a cantora respondeu: "quantos centímetros?", disse, chocando os fãs.

Mas, segundo Pabllo, os centímetros se referiam apenas à piscina. "EU TÔ FALANDO DA PISCINA!!", brincou a musa.

Confira: