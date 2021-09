Fernanda Paes Leme voltou a criticar governo Bolsonaro nas redes sociais - Reprodução

Publicado 09/09/2021 16:03

Rio - Fernanda Paes Leme comentou, nesta quinta-feira (9), a repercussão de um tweet em que alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A atriz revelou ter perdido 20 mil seguidores após a postagem, mas não demonstrou arrependimento.

"Perdi mais de 20 mil seguidores no Instagram com um posicionamento fora Bolsonaro. Não lamento que se foram, só fico impressionada que ainda haviam 20 mil pessoas me seguindo que apoiam esse desgoverno", declarou a artista. "Inclusive se você também é fora Bolsonaro, me sigam para mais fora Bolsonaro", completou.

Nos comentários, os seguidores que ficaram enviaram mensagens de apoio à atriz: "Você não perdeu, você se livrou. Aqui também é fora Bolsonaro", escreveu um fã. "Lamenta mesmo não porque só vantagem, livramento isso aí. Ninguém merece gado enchendo o saco não, só não te sigo agora porque eu já te sigo faz tempo", afirmou outra internauta.

