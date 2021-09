Patrícia Poeta foi submetida a cirurgia de emergência - Reprodução

Patrícia Poeta foi submetida a cirurgia de emergência Reprodução

Publicado 10/09/2021 14:52

Rio - Patrícia Poeta escreveu um longo desabafo para seus seguidores nesta sexta-feira (10). A apresentadora do 'É de Casa' passou por uma inesperada cirurgia de emergência na última semana.

fotogaleria

"O fato é que, às vezes, a vida prega cada surpresa na gente. Acordei com uma leve dor de garganta, na semana passada. Tudo parecia sob controle. Estava devidamente medicada, inclusive. Mas o problema é que, em poucas horas, aquela 'pequena inflação', imperceptível a olho nu, já descia até quase a base do pescoço. De lá pra baixo, era risco de vida na certa. Por isso, a operação precisou ser urgente, no mesmo dia da internação", começou o relato.

Patrícia Poeta continuou detalhando o susto para os fãs. "Rosto? ficou desfigurado. Um verdadeiro pesadelo. Bom, depois das horas de operação, outro grande desafio já se encaminhava: exercitar a paciência, a reza e o pensamento positivo... E pra que? pros próximos exames e possíveis consequências deles; pra enfrentar a dor ao engolir a própria saliva, pra tentar e não conseguir abrir a boca pra falar, comer, etc. Paciência pra reaprender certas coisas, respeitando o tempo do próprio corpo- e ainda bem abalada psicologicamente com os últimos acontecimentos intensos."

"Acho que não poderia ser mais objetiva e verdadeira aqui. Mas, depois de contar um pouco dessa saga, o que fica disso tudo? Por que, às vezes, quando tudo caminha tão bem, algo repentino nos tira dali? Faz a gente, literalmente, parar?! Sinceramente, é o que tento descobrir, aprender... Mas nesse processo de aprendizagem, uma certeza: de que jamais vou esquecer o carinho de todos vocês, assim como a ajuda que recebi de todos os profissionais de saúde que me atenderam - gente competente e que está ali pra se doar ao outro", falou.

A apresentadora terminou o desabafo com agradecimentos. "Muito obrigada, @dr.ediocavallaro e toda sua equipe. Que a gente siga enfrentando e se fortalecendo com os obstáculos que vão aparecendo pela frente -e sem nunca deixar de valorizar essa grande oportunidade que é 'viver'. Sim, porque o simples fato de conseguir levantar da cama com saúde já é uma baita vitória. E um belo motivo pra se agradecer também", finalizou.