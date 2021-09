Daiana Garbin e Tiago Leifert são pais de Lua - Reprodução

Daiana Garbin e Tiago Leifert são pais de LuaReprodução

Publicado 10/09/2021 16:45

Rio - A internet foi pega de surpresa com o comunicado da saída de Tiago Leifert da Globo, divulgado na quinta-feira (11). Dentre as mensagens de carinho deixadas para o apresentador, o texto publicado por Daiana Garbin, jornalista e esposa de Tiago, encantou a web.

fotogaleria "No começo do namoro eu não entendia porque ele chegava tão cedo na redação do Globo Esporte, às 6h20 da manhã chegava aquele guri de moletom com capuz e crachá no peito, mas o GE começava às 12h50! E depois ele trabalhava até meia noite, assistia a todos os jogos, lia tudo, sabia de tudo. Logo eu percebi que o Tiago era muito diferente."

"O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor. Sim, ele tem uma história de amor com a Globo. Nós temos muito carinho, respeito e gratidão pela empresa. Nos apaixonamos nos corredores da TV Globo em SP. Sabe, muitas vezes senti ciúme da dedicação do Ti com o trabalho, mas aprendi que nenhum sucesso vem fácil. Tiago é o melhor apresentador do mundo porque ele trabalha MUITO", escreveu.

A homenagem ao marido se encerrou de com uma declaração de amor. "Neste momento metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã", finalizou.